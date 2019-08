(Sky) Sanchez Inter, slitta la chiusura: il motivo e le tempistiche

Alexis Sanchez all'Inter è un'operazione che ancora non trova l'intesa totale tra i club. Continuano i contatti tra Inter e Manchester United, il nodo è sempre l'ingaggio dell'attaccante cileno.

Dagli studi di Sky Sport, Dario Massara ha parlato di questa situazione. Ecco le sue parole: "L'accordo tra il giocatore e l'Inter è abbastanza avanti, manca quello tra i club. In apertura di settimana potrebbe esserci il contatto decisivo".

C'è la volontà del Manchester di cederlo, del giocatore di venire in Italia, ma lo stipendio di Sanchez è il problema da risolvere. L'Inter non vuole andare oltre una certa cifra, il Manchester United vorrebbe che il club nerazzurro alzasse la propria offerta per coprire una parte maggiore dell'ingaggio del calciatore.