(Sky) Sanchez Inter, ostacolo ingaggio superato: possibile arrivo martedì

Alexis Sanchez corre verso l'Inter. Una corsa che vedrà l'attaccante cileno abbracciare i colori nerazzurri. Ormai è tutto fatto tra Inter e Manchester United. Prestito gratuito o leggermente oneroso, con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro.

Sciolto anche il nodo dell'ingaggio. Così Gianluca Di Marzio poco fa su Twitter: "L’Inter e Alexis Sanchez verso l’intesa finale (sull’ingaggio) con il Manchester Utd: nuovo incontro in corso con l’agente. Già martedì il cileno potrebbe essere in Italia per visite e poi firma".