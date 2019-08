(Sky) Sanchez Inter, i club verso l'accordo: ridotta la distanza. I dettagli

Alexis Sanchez all'Inter è una trattativa che potrebbe vedere il suo epilogo ad inizio della prossima settimana. Inter e Manchester United continuano a trattare. Il nodo è l'ingaggio del giocatore cileno.

Per questa stagione, Sanchez percepirà 12 milioni di euro. L'Inter sarebbe disposta ad arrivare fino a 5 milioni, il Manchester vorrebbe qualcosa in più. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, balla circa un milione di euro per chiudere l'operazione.

Sanchez ha già dato l'ok al club nerazzurro da giorni. Per lui, sarà un ritorno in Italia, dopo aver giocato con la maglia dell'Udinese. Nella sua carriera, l'esperienza in Spagna con il Barcellona e quelle in Inghilterra con l'Arsenal e il Manchester United.