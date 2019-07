Sky - Romano:"C'è la volontà di accontentare l'allenatore,è una trattativa..."

Fabrizio Romano, durante l'edizione delle 17 e 30 di Sky Sport 24, ha commentato le parole di Antonio Conte in conferenza stampa. Il giornalista assicura che la situazione è sotto controllo e che la società stia lavorando per accontentare il tecnico pugliese.

"Il ritardo nel mercato? Perchè andare a prendere giocatori del livello di Romelu Lukaku, per il quale lo United ha sempre chiesto 83 milioni di euro, non è mai semplice. L'Inter di acquisti ne ha fatti. Adesso Conte vuole e ha bisogno degli attaccanti. Servono anche delle cessioni per sfoltire la rosa, fare cassa e investire nuovamente. Nainggolan e Icardi sono sul mercato, cessioni ancora non sbloccate. Ci sono anche Dalber e Joao Mario, tutti giocatori in uscita sui quali l'Inter fatica a trovare accordi. C'è stato anche l'augurio finale di Antonio Conte che prima o poi possano arrivare i rinforzi in attacco. L'Inter è ancora al lavoro per trovare un accordo.

Il mercato in Premier, in entrata, chiuderà l'8 agosto, quindi le tempistiche rimangono ristrette, perchè i Red Devils dovrebbero trovare un sostituto. Poi c'è Edin Dzeko, l'Inter tratta anche il bosniaco. Conte è fiducioso, siamo ancora a metà luglio, c'è tanto margine. Le cessioni diventano determinanti, chiaro che tutto ciò andrà a facilitare gli altri acquisti. C'è tanto lavoro in una trattativa così delicata, come quella per Lukaku, sarebbe la più onerosa della storia dell'Inter. Rimane la fiducia e la volontà di accontentare l'allenatore".