Sky - Romano: "Wanda spinge per andare. Icardi..."

Durante l'edizione di Sky Sport 24 delle ore 16:00, Fabrizio Romano ha commentato le parole di Giuseppe Marotta sull'eventuale cessione di Mauro Icardi.

"Io credo che Icardi resti all'Inter. Trattative pronte ad essere chiuse non ce ne sono. La trattativa più credibile credo sia quella all'estero. Accordo raggiunto tra Monaco ed Inter con prestito molto oneroso pur di prenderlo subito. Wanda Nara sta spingendo per provare a convincerlo ad andare via, ma Mauro continua a voler restare. Al momento il discorso con Monaco non decolla. In Spagna la danno quasi per fatta, a noi però non risulta. Gli incastri di mercato con la Juventus avrebbero tempistiche troppo lunghe. Marotta crede che la trattativa possa sbloccarsi verso l'estero".