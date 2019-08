Sky - Romano: "Sanchez vuole l'Inter. Non ci sono intoppi"

Durante l'edizione delle ore 16 e 35 di Sky Sport 24, Fabrizio Romano ha parlato delle trattative intavolate dall'Inter. Alexis Sanchez è sempre più vicino. Per quanto riugarda, Cristiano Biraghi, Inter e Fiorentina stanno lavorando per trovare la giusta formula.

"L'Inter è vicina ad Alexis Sanchez, non ci sono intoppi. Si continuano i dialoghi. Lui vuole vestire la maglia dell'Inter. Il riscatto sarà intorno ai 17 milioni, operazione con obbligo di riscatto. Si devono ancora sistemare i due club per quanto riguarda il nodo ingaggio. Per Biraghi le tempistiche sono diverse, va ancora trovato il raccordo tra i due club. Si lavora al prestito con diritto di riscatto. Si parlava di Dalbert come contropartita ma il brasiliano vorrebbe tornare al Nizza".