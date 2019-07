Sky rivela: il Napoli ha già contattato Icardi, la risposta di Wanda Nara

Dopo le parole di Beppe Marotta nella conferenza stampa odierna, con la smentita totale di qualsiasi rapporto con la Juventus per la cessione di Icardi, Sky Sport apre un nuovo fronte sulla vicenda di mercato più intrigante dell'estate. Il presidente partenopeo De Laurentiis ha dato incarico al Ds Giuntoli di aprire il canale della trattativa con l'entourage dell'argentino.

Secondo Sky il contatto ufficiale risale alla settimana scorsa con il dirigente napoletano che ha chiesto all'agente di Icardi la reale disponibilità della coppia al trasferimento in vista di un contratto da 7,5 milioni di euro l'anno oltre bonus facilmente raggiungibili per arrivare intorno ai 10. La risposta di Wanda Nara sarebbe stata interlocutoria ma non negativa, lasciando intendere che si attendono ulteriori sviluppi nella trattativa ma senza frapporre alcun veto. L'offerta del club azzurro per l'Inter invece oscillerebbe tra i 60 ed i 65 milioni di euro