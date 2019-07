(Sky) Nessun passo indietro su Lukaku, problema di formula

Le parole di Beppe Marotta di oggi sulla volontà dell’Inter di non effettuare acquisti eccessivamente onerosi che possano compromettere l’equilibrio del bilancio non segnano la parola fine nella trattativa per Lukaku.

Ne dà notizia Sky Sport,secondo cui la società è intenzionata a regalare comunque a Conte la punta belga che lui stesso ha richiesto.

La quadratura del cerchio che lo staff nerazzurro sta elaborando prevede un’offerta che si avvicini alla richiesta dello United ma sulla base di una formula che lasci “respiro” alle casse nerazzurre. Sarebbe infatti allo studio l’ipotesi di un prestito biennale con obbligo di riscatto, formula che potrebbe smuovere le acque dei Red Devils finora irremovibili sulla richiesta di 83 milioni.