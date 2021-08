Sky, Nandez-Inter si farà, ma i tempi saranno più lunghi: il motivo

La redazione di Sky Sport ci aggiorna anche sulla trattativa tra Inter e Cagliari che dovrebbe portare in nerazzurro il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez.

Nelle scorse ore si era parlato di un imminente approdo a Milano del giocatore, che però nella giornata odierna è sbarcato in Sardegna, dove si allenerà in disparte fino a quando la situazione non sarà definita. Secondo Sky Sport, al momento i due club non hanno ancora trovato un accordo economico, ragion per cui i tempi della trattativa sono destinati ad allungarsi.

Il passaggio di Nandez all'Inter non sembra comunque essere a rischio, nei prossimi giorni le parti si incontreranno nuovamente per cercare di mettere la parola fine a questa "telenovela" di mercato il prima possibile.