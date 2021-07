Sky - Nandez Inter, si cerca la formula perfetta per convincere il Cagliari

Il nome di Nahitan Nandez resta attualmente in cima alla lista della spesa del DS nerazzurro Piero Ausilio. Quest'ultimo per il duttile centrocampista uruguayano stravede, e nelle prossime settimane cercherà di sferrare l'attacco decisivo per convincere il Cagliari.

Secondo la redazione di Sky Sport, il club sardo dalla cessione dell'ex Boca Juniors vorrebbe monetizzare. Dal canto suo invece, il club di Via della Liberazione vorrebbe accaparrarselo senza sborsare denaro nell'immediato.

Per intenderci, l'Inter vorrebbe prelevare Nandez in prestito mentre il Cagliari vorrebbe avere certezza di incassare almeno una decina di milioni di euro. Dunque, la formula del prestito con obbligo di riscatto potrebbe mettere tutti d'accordo.