(Sky) Nainggolan, il giocatore spinge per restare in serie A: vuole un club

Radja Nainggolan potrebbe tornare al Cagliari. Secondo quanto riportato pochi minuti fa dalla redazione di Sky Sport, l'ex squadra del centrocampista belga si è inserita nella corsa al giocatore.

C'è anche la Sampdoria, ma Nainggolan sta spingendo per tornare in Sardegna. Fuori dal progetto Inter come Mauro Icardi, il futuro del calciatore potrebbe essere ancora in Italia.

Difficile, a questo punto, un futuro in Cina, con il mercato cinese che chiuderà il 31 luglio.