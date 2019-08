(Sky) Nainggolan Cagliari, ci siamo: fissate le visite mediche

Radja Nainggolan si avvicina sempre di più al Cagliari. Per il centrocampista dell'Inter sarà un ritorno in terra sarda. Fuori dal progetto nerazzurro, come Mauro Icardi, il giocatore belga vestirà la maglia del Cagliari.

Secondo quanto riportato dal portale gianlucadimarzio.com, Nainggolan domani e domenica si allenerà ad Assemini e per lunedì sono previste le visite mediche a Cagliari.

Dopo solo un anno, si conclude l'esperienza del centrocampista belga in nerazzurro. Nainggolan andrà a Cagliari con la formula del prestito gratuito. Parte dell'ingaggio dovrebbe essere pagata dall'Inter.