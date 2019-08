Sky - Modugno: "Il Napoli ha la forza economica per Icardi"

Il Napoli ha la forza economica per acquistare Icardi, lo ha affermato Francesco Modugno durante l'edizione di Sky Sport 24 delle ore 16 e 30.

"Il Napoli ha la forza economica per strappare Icardi alla concorrenza. I partenopei sono una realtà economica molto solida, posseggono un tesoretto importante derivante dalle cessioni (circa 100 milioni) e dagli introiti della Champions. De Laurentiis ha la forza per completare l'operazione e quando il profilo è giusto non si tira mai indietro. Bisogna capire l'eventuale volontà di Icardi".