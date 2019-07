(Sky) Mercato Inter, tutto fatto per la cessione del difensore: i dettagli

Nuova cessione in casa Inter. Andrew Gravillon sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. Conferma arrivata da Sky Sport 24, nell'edizione delle 19 dedicata al calciomercato.

Il giovane nerazzurro, che ben ha figurato nell'ultima stagione in serie B con la maglia del Pescara, andrà in Emilia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Le cifre: un milione per il prestito, 9 milioni per il riscatto.

Domani sono fissate le visite mediche, poi Gravillon firmerà il contratto che lo legherà al Sassuolo.