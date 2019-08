(Sky) Mercato Inter, tutto fatto: il giocatore lascia i nerazzurri. I dettagli

Ivan Perisic sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Pochi minuti fa, è arrivata la conferma da Sky Sport. E' stato trovato l'accordo tra i due club. Perisic si trasferirà in Baviera con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Queste le cifre dell'operazione: 5 milioni di euro per il prestito, 20 milioni per il riscatto. Il calciatore è già in viaggio verso casa in Croazia, come riportato da Marco Bovicelli di Sky Sport.

Questo il tweet: "Inter, chiusa l’operazione per il passaggio di Perisic al Bayern Monaco (prestito 5 mln e diritto di riscatto a 20): giocatore in viaggio verso casa in Croazia, dopo l’ok definitivo di Zhang il volo direzione Bundesliga" .