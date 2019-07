(Sky) Mercato Inter, trattativa in chiusura? Arriva la smentita

In serata sono arrivate notizie di un ritorno al dialogo tra Inter e Roma per il passaggio di Dzeko in nerazzurro. Non solo, la giornalista Stronati ha riportato anche i dettagli dell'operazione.

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato di Dzeko. Secca smentita dell'esperto di calciomercato. C'è ancora distanza tra i due club, con la Roma che valuta Dzeko 20 milioni e l'Inter intorno ai 10.