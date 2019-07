(Sky) Mercato Inter, si vuole accontentare il tecnico: gli obiettivi principali

Conte vuole i rinforzi in attacco, reparto che al momento non vede titolari, per le assenze di Lautaro e Politano. I nomi sono sempre gli stessi: Dzeko e Lukaku.

La redazione di Sky Sport ha parlato della situazione di mercato in casa Inter. La dirigenza nerazzurra vuole accontentare il tecnico.

Si continua a lavorare sui due obiettivi in attacco. Da trovare l'accordo con i rispettivi club, Marotta e Ausilio sono al lavoro per trovare la soluzione che soddisfi entrambe le parti.