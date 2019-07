(Sky) Mercato Inter, si lavora su quattro nomi: la situazione

Antonio Conte aspetta ancora qualche rinforzo per la sua Inter. E' il reparto offensivo ad avere la necessità di nuovi arrivi. I due obiettivi sono Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Le due situazioni non si sono ancora sbloccate, come spiegato da Sky Sport. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lavorano per trovare l'intesa con i rispettivi club proprietari dei cartellini dei giocatori. Per l'attaccante del Manchester United, la richiesta è di 83 milioni, mentre per il centravanti giallorosso la Roma non si sposta dai 20 milioni.

C'è anche il mercato in uscita. Dopo l'addio di Joao Miranda, avvenuto nel pomeriggio di oggi, Mauro Icardi e Radja Nainggolan sono gli altri due giocatori verso l'addio. Sull'attaccante argentino c'è l'interesse di Napoli e Juventus, ma non è ancora arrivata nessuna offerta al club nerazzurro. La situazione di Nainggolan vede il calciatore preferire il ritorno in Sardegna, per vestire nuovamente la maglia del Cagliari. Un'operazione difficile, per il costo del cartellino e per l'elevato ingaggio del centrocampista belga.