(Sky) Mercato Inter, si attende l'ok del club: a breve sarà nerazzurro

Arrivano conferme sul passaggio di Alexis Sanchez all'Inter. Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione, che vede il club nerazzurro in attesa dell'ok del Manchester United.

"L'Inter ha in pugno Sanchez da alcuni giorni. Si attende la documentazione dello United che accetti le condizioni dell'Inter. Nella giornata di domani, l'Inter aspetta l'ok del Manchester. C'è già l'accordo per le stagioni future per Sanchez, che completerebbe il reparto offensivo", il commento del giornalista.

Sanchez ritroverà Romelu Lukaku, compagno di squadra nei Red Devils. Per l'attaccante cileno sarà un ritorno in Italia, dopo essersi messo in mostra nell'Udinese.