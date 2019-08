(Sky) Mercato Inter, Roma forte sul giocatore nerazzurro: la situazione

Mauro Icardi in uscita dall'Inter. Il giocatore nerazzurro è seguito da Juventus, Napoli e Roma. Un futuro che dovrebbe essere ancora in serie A, a meno di clamorosi sviluppi.

La Roma fa sul serio. Come si legge su gianlucadimarzio.com, il club giallorosso nelle ultime ore è in pressing sul giocatore. Icardi non ha ancora deciso, la Roma insiste.

Si potrebbe arrivare allo scambio con Dzeko, più un forte conguaglio all'Inter. La richiesta potrebbe essere di circa 55/60 milioni di euro, cifra eccessiva per i giallorossi.