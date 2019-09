(Sky) Mercato Inter, quando è nata la trattativa per Icardi. La Juventus...

Mauro Icardi al Psg. Un trasferimento molto vicino alla conclusione, con il giocatore argentino già a Parigi da ore per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto.

Sky Sport 24 ha parlato della situazione dell'attaccante nerazzurro. Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio hanno commentato l'interesse della Juventus e il momento in cui è nata la trattativa del Psg per Icardi.

Così Di Marzio: "La Juventus c'è stata sempre su Icardi, ma non con l'Inter. Non ha mai approfondito con un'offerta reale all'Inter". Marchetti sulla trattativa con il club francese: "Psg? Nata negli ultimi giorni".