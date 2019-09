(Sky) Mercato Inter, Psg su Icardi: la formula possibile

Icardi in uscita dall'Inter. L'attaccante argentino potrebbe andare al Psg. Di Marzio di Sky Sport ha aggiornato la situazione pochi minuti fa.

Dagli studi di Sky Calcio Show, il giornalista ha parlato di un possibile addio di Icardi, destinazione Psg. Il club francese potrebbe prenderlo in prestito secco.

Fuori dal progetto Inter e con gli ultimi avvenimenti accaduti nei giorni scorsi, la situazione del giocatore nerazzurro all'Inter non è delle migliori. La società è stata chiara, per Icardi non c'è più posto.