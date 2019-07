(Sky) Mercato Inter, possibili contatti nelle prossime ore: la situazione

Nicolò Barella all'Inter è solo una questione di tempo. Il centrocampista del Cagliari ha rifiutato qualsiasi destinazione: vuole solo l'Inter. L'accordo tra il giocatore e la società nerazzurra c'è da tempo, manca ancora quello tra i due club.

Dopo giorni di stallo, le prossime ore potrebbero essere decisive per lo sblocco definitivo della trattativa. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 pochi minuti fa, nelle prossime ore potrebbero riprendere i contatti tra Inter e Cagliari per trovare l'accordo finale per Barella.

I due club dovranno trovare l'intesa sui bonus. Una trattativa che dovrebbe arrivare ad una conclusione positiva per l'Inter, con Barella che potrà unirsi alla squadra e lavorare con il nuovo tecnico Antonio Conte.