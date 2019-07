(Sky) Mercato Inter: Per Nainggolan la Cina è vicina

Se Mauro Icardi sembra irremovibile nella sua volontà di non lasciare l'Inter, Radja Nainggolan sta dando segni diversi. Dopo un iniziale rifiuto di un eventuale trasferimento in Cina, Gianluca Di Marzio poco fa nel corso di Calciomercato l'Originale su Sky Sport ha riferito di un rapido cambio di opinione da parte del belga.

"Su Nainggolan c'è da dire che comunque da parte sua c'è apertura a valutare le proposte cinesi, non del Jiangsu Suning ma di altri club: il Dalian Yifang, lo stesso Shanghai Shenhua che ha preso El Shaarawy e sta cercando un altro centrocampista. Entro il 31 luglio, scadenza del mercato cinese, non è da escludere che Nainggolan possa decidere davvero di andare in Cina, perché sinceramente rispetto a qualche giorno fa oggi da parte sua c'è una disponibilità a prendere in considerazione questo tipo di mercato".