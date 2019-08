(Sky) Mercato Inter, movimenti in attacco: la Fiorentina segue il giocatore

Non solo Franck Ribery. La Fiorentina insegue un altro esterno d'attacco. Tra i nomi, c'è quello di Matteo Politano. Così riporta Alessandro Sugoni dagli studi di Sky Sport.

Il club viola è interessato al giocatore nerazzurro, ma molto dipenderà dai movimenti in attacco dell'Inter. Politano fa parte dei quattro giocatori del reparto offensivo nerazzurro.

Antonio Conte non lo vede come esterno di fascia. Per il tecnico nerazzurro, Politano è più una seconda punta. Con l'arrivo di Alexis Sanchez, saranno cinque i giocatori in avanti, sei contando Mauro Icardi, fuori dal progetto, con l'attaccante argentino che dovrà definire il suo futuro a breve.