(Sky) Mercato Inter, Marchetti: "Il giocatore ha fatto la sua scelta"

Inter o Roma? Il futuro di Barella non è ancora definito. Nella giornata odierna, le dichiarazioni del presidente del Cagliari sono state chiare. Giulini ha spiegato come i nerazzurri non si facciano sentire da giorni, mentre il Cagliari ha trovato l'accordo con la Roma. Barella ha un paio di giorni di tempo per riflettere.

Nell'edizione delle 20:00 di Sky Sport 24, Luca Marchetti ha spiegato la situazione, ribadendo la volontà di Barella di vestire nerazzurro.

Il commento del giornalista: "L'Inter ha un patto con il giocatore, che preferisce i nerazzurri. La Roma vede un'opportunità. L'Inter ha individuato in Barella un rinforzo per la squadra di Conte. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo, Barella crede che l'Inter sia la destinazione giusta per il percorso di crescita. A noi risulta che il giocatore la sua scelta l'abbia fatta".