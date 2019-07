(Sky) Mercato Inter: Lukaku, trattativa ad oltranza, Ausilio non rientra

Sky Sport informa che Piero Ausilio non è rientrato dall'Inghilterra e che la sua missione è tuttora in corso. Compito principale del DS nerazzurro era aprire la trattativa e verificare la possibilità di arrivare a concludere con un pagamento rateizzato su più annualità. Il Manchester continua a chiedere 75 milioni di euro mentre per l'Inter ora è fondamentale capire la fattibilità dell'operazione con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, soprattutto per questioni di bilancio.

Nelle prossime si capirà se il Manchester United continuerà a tenere il punto sul "tutto e subito" oppure se deciderà di aprire un varco alle richieste di Piero Ausilio.