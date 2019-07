(Sky) Mercato Inter, Lukaku e Dzeko: la situazione

Romelu Lukaku e Edin Dzeko, i due obiettivi in attacco dell'Inter. Trattative che vedono i nerazzurri avere l'accordo con i giocatori, ma non quello con i club di appartenenza.

Dagli studi di Sky Sport 24, Dario Massara ha parlato della situazione su Lukaku. Il commento del giornalista: "Al momento non si registrano variazioni tra Inter e Manchester United per Lukaku. Ad oggi, c'è tanto stallo".

Una situazione di stallo anche nella trattativa per Dzeko. Le parole di Massara: "Anche su Dzeko al momento non ci sono movimenti". La Roma non si sposta dai 20 milioni richiesti, l'Inter non vuole accontentare il club giallorosso.