(Sky) Mercato Inter, il tempo stringe: c'è un termine entro fine mese

In casa Inter si lavora nel mercato in uscita. Tra le situazioni da risolvere, c'è quella di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, che non rientra nei progetti dei nerazzurri, è sul mercato.

La destinazione potrebbe essere il campionato cinese, ma il tempo stringe. Dagli studi di Sky Sport, Emanuele Baiocchini ha spiegato la situazione del giocatore nerazzurro.

Come Icardi, Nainggolan è fuori dai piani dell'Inter. Il mercato in Cina chiude a fine luglio, il tempo stringe per una eventuale cessione del centrocampista. Difficile che possa restare in Italia, soprattutto per l'alto ingaggio, l'estero potrebbe essere la soluzione ideale, ma bisognerà trovare il club che punterà su Nainggolan.