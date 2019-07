(Sky) Mercato Inter: Icardi e Nainggolan, ipotesi da fantascienza

Riccardo Trevisani ha parlato di mercato nerazzurro su Sky Sport, partendo dalle parole odierne di Beppe Marotta per affrontare poi il punto dolente dell'attacco dell'Inter.

"Marotta ha precisato che se non sono ancora arrivati i giocatori è perché non si sono ancora creati le condizioni. Lukaku? Se l’Inter lo valuta 60 e lo United 80, facile che ci si incontri a metà strada. Non so se sia lui l’attaccante giovane che intende Marotta. Credo che nell’Inter Lautaro sarà titolare, chiunque arrivi.

Perisic quinto a sinistra? L’ho visto in quel ruolo durante la gestione Mancini in una partita contro la Fiorentina, finì 1-4 per i viola. Per mille motivi, soprattutto per indolenza, lui non può fare quel ruolo. Ci sono dei momenti della partita in cui si assenta totalmente, e il terzo quelle cose non le può fare. "

La parte più sorprendente dell'intervento di Trevisani arriva però alla fine: "Non escludo che alla fine Icardi e Nainggolan rimangano all’Inter. Icardi? Il nerazzurro va meritato“.