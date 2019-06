(Sky) Mercato Inter, giornata importante: potrebbe chiudersi la trattativa

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere il passaggio di Sensi dal Sassuolo all'Inter. C'è da capire chi sarà il giocatore che andrà in Emilia in questa operazione di mercato. Le ultime notizie riportate da Sky Sport 24 poco fa, parlando di Gravillon verso il Sassuolo.

Il difensore nerazzurro, che ha giocato a Pescara nell'ultima stagione, dovrebbe essere la contropartita giusta per chiudere definitivamente la trattativa col Sassuolo. Nei giorni passati, il nome di Vergani, giovane attaccante della Primavera nerazzurra, è stato inserito nella trattativa tra i due club.

Giocatore che ora sarebbe dentro l'operazione di mercato che porterà Dzeko all'Inter. Oggi potrebbe esserci la fumata bianca per Sensi: il centrocampista azzurro è vicino all'Inter.