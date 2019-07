(Sky) Mercato Inter, già domani possibile missione: colpo in arrivo?

L'Inter alla caccia di Romelu Lukaku. Nella serata è arrivata la notizia da Sky Sport UK che la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta ad un blitz in Inghilterra per cercare di chiudere la trattativa per il centravanti belga.

Pochi minuti fa, Sky Sport ha aggiornato la situazione. Domani potrebbe essere una giornata importante. Il club nerazzurro potrebbe andare in missione per il colpo Lukaku.

Il giocatore vuole l'Inter. E Antonio Conte attende l'attaccante del Manchester United, seguito in passato.