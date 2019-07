(Sky) Mercato Inter: doppia cessione alla Sampdoria

In attesa dei colpi più rilevanti per l'attacco, in serata l'Inter è stata molto attiva sulle uscite, ancora una volta dei giovani. Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha riportato la notizia che Inter e Samp avrebbero praticamente concluso un doppio affare. In blucerchiato andrebbero Marco Pompetti, centrocampista classe 2000, e Felice D'Amico, esterno sinistro anche lui del 2000.

Per il primo la formula sarebbe quella del prestito, per il secondo si tratterebbe invece di cessione definitiva con una percentuale sulla futura rivendita a favore dell'Inter.