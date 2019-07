(Sky) Mercato Inter, domani prevista una cessione: incontro tra i club

Verso l'esperienza tra i professionisti. Lorenzo Gavioli si prepara alla sua nuova avventura. Domani potrebbe essere il giorno del suo passaggio al Venezia.

Secondo le notizie riportate su gianlucadimarzio.com, domani è in programma un incontro presso la sede dell'Inter tra i due club. Un'operazione di mercato che vedrebbe Gavioli andare in prestito al Venezia.

Nelle settimane scorse, Gavioli era stato accostato al Genoa, senza concludere l'operazione. Per il giovane centrocampista della Primavera nerazzurra potrebbe essere arrivato il momento di lasciare i nerazzurri.