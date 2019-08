(Sky) Mercato Inter: dal Tottenham arriva la beffa per i nerazzurri?

Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport ha appena annunciato la novità di mercato più interessante della serata. Il Tottenham ha presentato un’offerta da 70 milioni di euro alla Juventus per Paulo Dybala.

Il club bianconero avrebbe già espresso il proprio parere favorevole allì’operazione, che permetterebbe al club bianconero di realizzare una plusvalenza non disprezzabile e, con tutta probabilità di tornare immediatamente all’attacco per Lukaku, dopo che nei giorni scorsi proprio le richieste esorbitanti di Dybala e dei suoi agenti avevano messo la Juventus in condizione sfavorevole rispetto all’Inter.

Nerazzurri che, a quel punto, potrebbero andare incontro ad una beffa dolorosa, con l’oggetto dei desideri di Conte alla rivale storica e l’impossibilità di continuare a lavorare per lo scambio Icardi Dybala sognato da Beppe Marotta

Secondo Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, "dopo aver declinato il Manchester Dybala non sarebbe convinto neppure delle sirene che arrivano da Londra. La Joya vuole restare alla Juventus, anche se Paratici continua a lavorare alla sua cessione. E sullo sfondo resta vivo il PSG..."