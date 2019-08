(Sky) Mercato Inter, ci siamo: Sanchez vede nerazzurro. I dettagli

Alexis Sanchez si avvicina all'Inter. L'attaccante del Manchester United preapra il suo ritorno in serie A. I due club stanno discutendo gli ultimi dettagli per definire questa operazione di mercato. L'ultimo nodo da sciogliere è la parte dell'ingaggio che gli inglesi pagheranno, ma non dovrebbero esserci problemi nella definizione di questo dettaglio.

Questo è quanto riportato da Sky Sport, che aggiunge le cifre dell'operazione: prestito gratuito o leggermente oneroso, diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. A Milano, Sanchez ritroverà Romelu Lukaku, arrivato all'Inter dai Red Devils dopo una lunga trattativa.

Con l'attaccante cileno, il reparto offensivo nerazzurro è al completo, aspettando quale sarà la destinazione di Mauro Icardi. In caso di uscita del centravanti argentino, la società lavorerà per portare ad Appiano Gentile un altro attaccante, con il nome di Fernando Llorente in cima alla lista.