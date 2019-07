(Sky) Mercato Inter: Barella, l'ultimo ok prima della firma

Secondo Manuele Baiocchini di Sky, l'inter è in attesa dell'ultimo via libera prima di formalizzare l'accordo per il trasferimento a MIlano di Barella. Il giornalista ha twittato poco fa "Barella, l'Inter aspetta il via libera dalla Cina per chiudere l'affare. Questione di ore. 40 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili più 5 difficili da raggiungere"-

Dopo questo ultimo passaggio il centrocampista potrebbe unirsi al gruppo nerazzurro in ritiro a Lugano già dai prossimi giorni anche rinunciando a qualche giorno di ferie.