(Sky) Mercato Inter, aggiornamenti su tre situazioni: c'è attesa

Romelu Lukaku in, Mauro Icardi e Radja Nainggolan out. Chi arriva e chi lascia l'Inter. I piani del club nerazzurro sono chiari, come ampiamente dichiarato sabato scorso da Giuseppe Marotta.

In diretta da Milano, Fabrizio Romano di Sky Sport ha aggiornato le varie situazioni di mercato sui tre giocatori. Per Lukaku, l'Inter si è mossa in anticipo rispetto alla Juventus. Marotta e Ausilio sono in ritiro a Lugano, ma stanno preparando questa missione a Manchester per trattare l'attaccante belga, pallino di Antonio Conte. Si può entrare nel vivo della trattativa.

Per Nainggolan si sta cercando una sistemazione in Cina, in caso l'offerta sia gradita al giocatore. Le due squadre interessate sono lo Shanghai Shenhua e il Dalyan Yifang. Il mercato cinese chiuderà il 31 luglio. Infine Icardi: tentativo del Napoli, ma l'attaccante argentino non ha aperto. C'è la Juventus, potrebbe aprirsi una trattativa con i bianconeri.