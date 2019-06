(Sky) Marotta e Ausilio blitz a Madrid, si tenta il doppio colpo da favola

Su Sky Sport Gianluca Di Marzio racconta una giornata fitta di impegni per la squadra mercato nerazzurra. Mentre da una parte si stava trattando un nome nuovo, Lazaro, esterno dell’Herta Berlino, Marotta e Ausilio sono volati a Madrid. Nella loro agenda una fitta serie di appuntamenti con agenti e procuratori, ma anche uno con la dirigenza del Real.

Florentino Perez vuole un rinnovamento totale della squadra, dopo i pessimi risultato di questa stagione. Per questo gli investimenti saranno enormi, ma qualche uscita è da mettere in conto. Così l’Ad ed il Ds nerazzurri hanno sondato il terreno per una vecchia conoscenza, quel Mateo Kovacic che rientrerà dal prestito al Chelsea e quello che sarebbe un colpo da favola, Marco Asensio. Il giustiziere della Juve nella finale di Cardiff non ha trovato molti spazio quest’anno e l’arrivo già sicuro di Hazard e quello più che probabile di Eriksen potrebbero ulteriormente ridurre le sue occasioni d’impiego. Per ora solo sondaggi , per capire le disponibilità dei giocatori, se son rose, le trattative vere fioriranno a breve.