Sky - Mangiante: " Difficile pensare che Dzeko possa..."

Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport, ha parlato della trattativa tra Inter e Roma per Edin Dzeko. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere coinvolto Mauro Icardi, le due società sono al lavoro ed i contatti proseguono.

Sembra difficile pensare che possa essere la sua ultima partita in Giallorosso? "Questo è vero, anche alla luce del post partita e quello che ha detto Fonseca: "E' un nostro giocatore e continua a lavorare. Resta difficile immaginarlo in campo il 25. In queste due settimane la Roma ha tempo di trovare il sostituto. Dzeko ha già manifestato la sua volontà di lasciare la Roma. I giallorossi hanno proposto anche un prolungamento al bosniaco, ma lui ha rifiutato. In questa fase tenersi un giocatore scontento è un rischio. La fattibilità di scambio con Icardi c'è. Si lavora a questa operazione ed i contatti proseguono".