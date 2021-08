Sky - Lukaku apre alla cessione: il Chelsea prepara l'assalto al belga

Arrivano importanti novità sul fronte Romelu Lukaku, che nelle ultime ore è finito nel mirino del Chelsea, club alla disperata ricerca di un top player in attacco per completare la rosa. Nelle scorse ore, l'Inter ha rifiutato un'offerta da oltre 100 milioni di euro per l'attaccante belga, segno di come per il club il giocatore sia ancora incedibile.

Secondo quanto riportato poco fa dal giornalista Gianluca Di Marzio, in giornata sarebbe però arrivata l'apertura di Lukaku a una possibile cessione, e il Chelsea sarebbe pronto a far lievitare la sua offerta all'Inter fino a 130 milioni di euro, con l'aggiunta del cartellino di Marcos Alonso. Se questa offerta dovesse davvero arrivare nella sede dell'Inter, la decisione finale spetterebbe probabilmente all'attaccante, per il quale il club londinese starebbe preparando un contratto da 12 milioni di euro a stagione.