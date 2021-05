Sky - L'Inter può aver già individuato il sostituto di Hakimi

Con il diktat della proprietà nerazzurra ormai noto a tutti (serve far cassa e ridurre i costi), la dirigenza dell'Inter è al lavoro per cercare di ricavare dal mercato il denaro necessario per mettere a posto i conti.

Sotto questo punto di vista l'unico (al momento) ad avere offerte concrete sarebbe Achraf Hakimi. L'esterno marocchino è arrivato dal Real Madrid per 40 milioni di euro solo un anno fa. Nonostante ciò però, il PSG sarebbe pronto a portarlo sotto la Tourre Eiffel.

Per lasciarlo partire Beppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero incassare almeno 80 milioni di euro per poi reinvestire parte del ricavato su Emerson Royal, esterno di 22 anni di proprietà del Barcellona molto rapido e dotato di grande forza fisica. Lo riferisce la redazione di Sky.