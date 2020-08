(Sky) Kolarov Inter, le parti si sono scelte: l'accordo può arrivare a ore

L'Inter e Aleksandar Kolarov sono promessi sposi. E' quanto lasciato trapelare dal giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano. Le parti al momento sono separate da un milione di euro (per liberare il serbo la Roma chiede un indennizzo da 2 milioni di euro, mentre i nerazzurri ne offrono uno solo).

La sensazione è che le parti si verranno incontro reciprocamente per chiudere l'affare già nelle prossime ore. L'unica cosa che resta da capire prima della fumata bianca definitiva, è il contratto che andrebbe a firmare l'ex Manchester City.

Per Kolarov l'Inter ha pronta un'offerta biennale da 3 milioni di euro a stagione, ma non è da escludere neanche che il giocatore firmi un contratto annuale con opzione per il secondo.