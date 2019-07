Sky - Inter, tutto fatto per una cessione, manca solo l'annuncio: i dettagli

Secondo quanto riporta il collega Manuele Baiocchini, Yann Karamoh può considerarsi un nuovo giocatore del Parma. L'attaccante esterno francese, rientrato all'Inter dopo l'esperienza al Bordeaux, ha concluso tutte le formalità con la società gialloblu e dunque lascerà Milano.

UFFICIALITA' IN ARRIVO - Karamoh lascia l'Inter dopo due anni e si trasferisce al Parma. Il classe 1998 ha già raggiunto Prato alto Stelvio, sede del ritiro della squadra di Roberto D'Aversa, e a breve arriverà anche l'annuncio delle due società, che hanno raggiunto un accordo nel corso di questa settimana.

Secondo Sky Sport, l'operazione si è chiusa a titolo definitivo, con tredici milioni di euro come cifra base che il Parma dovrà versare all'Inter e una clausola che prevede il 50% di una futura rivendita a favore del club nerazzurro. Karamoh era stato ingaggiato due anni fa dal Caen, in Serie A ha già collezionato diciassette presenze con un gol (al Bologna I'11 febbraio 2018, decisivo nella vittoria per 2-1) e nell'ultima stagione ha giocato in prestito at Bordeaux, facendosi però notare soprattutto per aver subito provvedimenti disciplinari.