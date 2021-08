(SKY) Inter, tentativo per Thuram del B. M.Gladbach. Novità su Insigne

L'Inter continua a monitorare il mercato per trovare un nuovo innesto offensivo utile a completare il pacchetto di attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Duvan Zapata e Joaquin Correa, considerati i nomi più caldi in ottica nerazzurra, ma stasera la redazione di Sky Sport ha svelato un nome nuovo e a quanto pare ben evidenziato nella lista di Marotta e Ausilio.

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro starebbe facendo un tentativo molto serio per Marcus Thuram, centravanti e stella indiscussa del Borussia Monchengladbach. Il nome sarebbe spuntato fuori duranti i discorsi con Mino Raiola per portare a Milano l'olandese Denzel Dumfries, e adesso si starebbe studiando la strategia per portare in Italia anche lui. Come sottolineato dalla redazione di Sky, la trattativa è tutt'altro che semplice, in quanto si dovrà trattare con il Borussia, club in cui Thuram è l'uomo di punta anche dal punto di vista dell'immagine.

Capitolo a parte invece merita la questione legata a Lorenzo Insigne. Il campione d'Europa piace all'Inter ma al momento non sembra essere una pista realmente percorribile. Il tutto potrebbe cambiare in caso di cessione di Alexis Sanchez, ma tenendo a mente l'ingaggio elevato del cileno sarà complicato trovare un club disposto ad accontentare le sue richieste.