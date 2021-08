(Sky) Inter, non solo Dumfries: Raiola può portare anche un attaccante

INTER - Con l'avvio del campionato 2021/2022 sempre più vicino (lo start per i nerazzurri sarà il 21 agosto in casa contro il Genoa), nella Milano interista, per quanto concerne il conoscere l'erede di Romelu Lukaku, c'è grande fermento. Uno dei due attaccanti che rimpolperà il reparto avanzato sarà Edin Dzeko, con il bosniaco pronto a firmare un biennale da 5.5 milioni di euro a stagione.

Altro nodo da sciogliere, in casa Inter resta quello relativo al ruolo di esterno destro. Sotto questo punto di vista il preferito per sostituire Achraf Hakimi resta Denzel Dumfries, di proprietà del PSV Eindhoven ma in rottura totale con il club olandese che sembra essersi rassegnato a perderlo ma alle proprie condizioni. Per il giocatore nato a Rotterdam infatti, il PSV richiede non meno di 15 milioni di euro.

Un affare poi non troppo oneroso e che sarà mediato anche da Mino Raiola in persona, agente che cura gli interessi proprio dell'esterno classe 1996. Sempre mediante il potente procuratore, l'Inter starebbe sondando il terreno anche per un attaccante sempre della sua scuderia.

Si tratta di Moise Kean, giocatore che secondo la redazione di Sky Sport piace molto all'Inter soprattutto per l'aspetto anagrafico e che comunque non andrebbe a escludere l'arrivo a Milano di Dzeko.