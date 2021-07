(Sky) Inter News, Nandez o Bellerin? I nerazzurri hanno una preferenza

Prosegue la ricerca dell’Inter di un nuovo esterno sulla fascia destra per rimpiazzare Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint-Germain. I nomi in lizza sarebbero sempre gli stessi, ovvero quelli di Hector Bellerin dell’Arsenal Naithan Nandez del Cagliari. I nerazzurri, a causa della delicata situazione economica e societaria, non sembrerebbero disposti a fare grossi investimenti sul mercato e potrebbero acquistare soltanto in prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Demicheli dagli studi di Sky Sport 24 il profilo che convince più i nerazzurri tra Hector Bellerin e Naithan Nandez sarebbe quello dell’uruguagio perché sarebbe ritenuto più polivalente rispetto allo spagnolo in quanto è in grado di ricoprire più ruoli. Inoltre c’è da sottolineare che il Cagliari, a differenza dell’Arsenal, avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscattoma la cifra chiesta dai sardi per il prestito oneroso è ritenuta troppo alta dall’Inter.

Ci sarebbe ancora distanza tra Inter e Cagliari ma gli ottimi rapporti tra le due squadre potrebbero facilitare l’operazione. Nell’affare potrebbero rientrare in qualche modo il cartellino di Radja Nainggolan , che starebbe spingendo per un ritorno in terra sarda e anche il prestito del baby talento Martin Satriano, vera e propria rivelazione di questo pre campionato nerazzurro