(Sky) Inter, l’agente di Dybala a Londra: due proposte sul tavolo

Inter, il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto e il suo agente sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

L’argentino lascerà la Juventus a fine stagione a parametro ed è nel mirino dell’Inter. Come riportato da Sky Sport, il suo agente Jorge Antun si trova in questo momento a Londra per ascoltare le proposte di Manchester United ed Arsenal: “Sul tavolo delle trattative si potrà ragionare su un ingaggio che tra parte fissa e bonus possa raggiungere gli 8 milioni. Questo senza contare il “premio di entrata” che spesso viene corrisposto al giocatore che arriva da svincolato”.

Antun era nei giorni scorsi a Roma con la sua famiglia ma, come riporta l’emittente, non ha avuto incontri ne con rappresentanti che intermediari di club italiani. Oltre ai nerazzurri ci sarebbe anche la Roma interessata all’argentino però ancora non sarebbero arrivate offerte concrete. Il futuro di Dybala resta un rebus, non resta che attendere ulteriori sviluppi.