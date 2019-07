(Sky) Inter Juventus, sfida per il giocatore: nerazzurri avanti

Inter e Juventus sono interessate a Romelu Lukaku. L'attaccante del Manchester United vuole una nuova esperienza e il suo futuro potrebbe essere in serie A.

Sky Sport 24 ha aggiornato la situazione sul centravanti belga. Una sfida italiana per il giocatore, con l'Inter che si è mossa in anticipo ed è in vantaggio sui bianconeri .

Ausilio è andato a Manchester per trattare l'acquisto di Lukaku. Una formula che, al momento, non è accettata dal club inglese. La Juventus segue Lukaku, ma i nerazzurri sono avanti, anche grazie al gradimento dell'attaccante, che da tempo avrebbe l'accordo con l'Inter.