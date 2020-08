Sky | Inter, incontro di mercato in sede: sul tavolo il futuro di Biraghi e Dalbert

Dopo il chiarimento di ieri con tutta la dirigenza nerazzurra, nella mattinata odierna Antonio Conte si è recato negli uffici dell'Inter in Via della Liberazione per programmare il mercato in vista della prossima stagione.

Il tecnico leccese però non è stato l'unico a far visita al quartier generale del club quest'oggi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i dirigenti della Fiorentina, Joè Barone e Daniele Pradè, sono passati in sede per alcuni discorsi di mercato.

Sul tavolo c'è la questione legata al futuro di Biraghi e Dalbert, in quanto l'accordo relativo al doppio scambio è scaduto al termine di questa stagione. Al momento non è da escludere che l'esterno azzurro torni alla Fiorentina e che Dalbert invece faccia ritorno a Milano.